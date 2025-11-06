Действие социальных налоговых льгот продлят для организаций

Льготы вновь получат сельские почтовые отделения и водоканалы.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели проект продления на 2026 год действия целого ряда социальных и технических налоговых льгот по налогу на имущество организаций. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента. В частности, предполагается продлить на 2026 год 100-процентные льготы для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение на территории Орловской области, то есть для гарантирующих поставщиков в данной сфере.

Также 100-процентные льготы продлят для организаций, учредителем которых выступают муниципальные образования Орловской области, – в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры и искусства, образования, социального обеспечения, физической культуры и спорта. Аналогичная преференция продолжит действовать для государственных медицинских организаций – в отношении объектов недвижимого имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления.

50-процентная скидка предусмотрена для организаций государственной системы здравоохранения, в которые предоставляются (при наличии медицинских показаний) путевки на санаторно-курортное лечение гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи. Кроме того, 80-процентные льготы продлят для организаций потребительской кооперации, объектов розничной торговли малого бизнеса в сельской местности и отделений почтовой связи в сельских населенных пунктах.

Также льготу планируется продлить для организаций – в отношении объектов газораспределительных сетей, вновь созданных и введенных в эксплуатацию с 1 января 2022 года в рамках программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области. Сумма социальных и технических налоговых преференций по налогу на имущество организаций, предлагаемых к установлению и продлению на 2026 год, оценивается в размере около 332 миллиона рублей. Из них более 292 миллионов рублей – это технические налоговые льготы, предоставляемые организациям, финансирование которых производится за счет бюджетных средств.

ИА «Орелград»