Руководство по основным позам появилось в Орле

«Бунинка» представила орловцам новинки своего фонда.

Орловская областная библиотека имени Бунина презентовала новые книги, поступившие в ее фонды. Представлены, в частности, любопытные издания, описывающие нетривиальные способы потратить свободное время. Ознакомиться с подборкой книжных новинок можно в течение всего ноября. Как пояснили в библиотеке, она поведает о пользе физической активности, научит играть в шахматы и расскажет все о фотографии. Так, орловцам советуют обратить внимание на книги о йоге, ведь заниматься этой практикой можно практически без ограничений.

«На выставке представлена книга лучшего российского преподавателя по йоге Марии Шифферс «Практическая энциклопедия йоги», – рассказали в «Бунинке. – В одной книге собраны упражнения для людей всех возрастов: от детей до людей зрелого возраста, а также беременных. Разделы составлены с учетом особенностей организма в разные периоды жизни. Все упражнения не только подробно описаны, но и даны фотографии из нескольких позиций и схемы. Также йоге посвящена книга Макса Левенштейна «Йога для негибких: руководство по основным позам и техникам: три уровня сложности».

Книга Бронислава Виноградского «Цигун. Танец осознанности», поможет управлять дыханием, продолжают в библиотеке. Цигун – это система китайских традиционных оздоровительных практик, основанных на постулатах древней китайской медицины. Дыхательные упражнения подходят для широкого круга людей и используются как в медицинской практике, так и в повседневной жизни. Секреты бега орловцам поможет раскрыть специалист по движению и тренер по технике бега Шейн Бензи в своей книге «Утраченное искусство бега: путешествие в забытую сущность человеческого движения».

«Тем, кто хочет погрузиться в мир шахмат и раскрыть его с новой стороны, предлагаем две книги: «Полный курс шахмат. Все, что нужно знать, чтобы стать гроссмейстером» и «Уроки шахматной игры», – говорят в «Бунинке». – Также предлагаем вашему вниманию книгу американского баскетбольного тренера Тима Гровера «Манифест великого тренера: как стать из хорошего спортсмена великим чемпионом». Автор прославился благодаря работе с такими легендами NBA, как Майкл Джордан, Коби Брайант и Дуэйн Уэйд. В своих мемуарах он рассказывает, как необходимо себя вести в стрессовых ситуациях. В книге вы найдете не только биографии великих спортсменов, но и множество советов по управлению командой».

Подборку изданий о спорте завершает книга Артема Шахова «Александр Петрович Петров – первый российский олимпийский медалист». Также на выставке представлена подборка книг, посвященная фотографии. Здесь специалисты советуют обратить внимание на книгу Питера Берка «Взгляд историка: как фотографии и изображения создают историю». Она рассказывает о том, как изображения помогают и мешают в исторических исследованиях, как они подменяют смыслы и идеи и как установить истину. Интересно издание «Легендарные фотографии, изменившие мир» – в нем собраны 100 лучших фотографий за 150 лет.

