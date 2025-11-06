Этой ночью в Орле горел магазин

ЧП произошло на Наугорском шоссе.

Сигнал поступил в службу спасения около 2 часов 30 минут. Известно, что возгорание произошло в отдельно стоящем здании.

«На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось задымление над магазином», – рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Огонь успел повредить деревянную обрешётку кровли. Также выгорел вводный электрический кабель. Предположительно, причиной ЧП стал аварийный режим работы электроустановок.

Над ликвидацией последствий пожара работали семеро сотрудников МЧС, которые использовали две единицы техники.

Всего за сутки орловские подразделения ведомства выезжали на вызовы семь раз. Три случая пришлись именно на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»