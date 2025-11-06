На Орловщине школьников не будут переводить на дистанционку

Об этом заявил губернатор, рассказывая о ликвидации последствий атак вражеских БПЛА.

Андрей Клычков поднял тему во время последнего эфира в социальных сетях.

Губернатор напомнил, что сейчас в Орле ведутся активные работы по устранению последствий атаки, совершённой в ночь на 2 ноября. Тогда в результате падения обломков вражеского беспилотника оказались повреждены здания школы №23 и филиала РАНХиГС, а также хозяйственные постройки.

В то же время губернатор указал, что в нашем регионе отсутствуют основания для перевода образовательных учреждений на дистанционное обучение.

Сегодня утром в соцсетях Андрей Клычков сообщил, что ночью над Орловской областью уничтожили ещё два БПЛА врага. Обошлось без пострадавших и повреждений. На местах происшествий работают сотрудники правоохранительных органов.

