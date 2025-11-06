На Орловщине школьников не будут переводить на дистанционку

6.11.2025 | 10:50 Новости, Образование, СВО

Об этом заявил губернатор, рассказывая о ликвидации последствий атак вражеских БПЛА.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Андрей Клычков поднял тему во время последнего эфира в социальных сетях.

Губернатор напомнил, что сейчас в Орле ведутся активные работы по устранению последствий атаки, совершённой в ночь на 2 ноября. Тогда в результате падения обломков вражеского беспилотника оказались повреждены здания школы №23 и филиала РАНХиГС, а также хозяйственные постройки.

В то же время губернатор указал, что в нашем регионе отсутствуют основания для перевода образовательных учреждений на дистанционное обучение.

Сегодня утром в соцсетях Андрей Клычков сообщил, что ночью над Орловской областью уничтожили ещё два БПЛА врага. Обошлось без пострадавших и повреждений. На местах происшествий работают сотрудники правоохранительных органов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU