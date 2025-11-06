Орловцу ужесточили наказание из-за плохой памяти

Мужчина забыл отметиться в уголовно-исполнительной инспекции.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области дополнил ограничения, установленные ранее по приговору этого же суда местному жителю. Как рассказали в пресс-службе суда, данный гражданин ранее был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

За такое преступление можно получить до пяти лет реального лишения свободы. Но орловцу относительно повезло, поскольку его приговорили к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Суд обязал его один раз в месяц являться в специализированный государственный орган для регистрации. После вступления приговора в законную силу осужденный был поставлен на учет в Верховском отделе уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Орловской области.

На учете он состоит с августа 2025 года. В инспекции его под роспись ознакомили с порядком и условиями отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также предупредили об ответственности за неисполнение возложенного судом ограничения. Однако осужденный не явился на обязательную регистрацию, причем уважительных причин для такого «прогула» у него не оказалось.

В связи с этим в Новодеревеньковский районный суд поступило представление старшего инспектора уголовно-исполнительной инспекции о дополнении ранее установленных судом ограничений в отношении осужденного. Последний в судебном заедании пояснил, что действительно не явился на регистрацию, так как забыл об этом. Государственный обвинитель в своем выступлении подчеркнул, что уклонение осужденного от условий отбывания наказания является нарушением, и поддержал представление старшего инспектора уголовно-исполнительной инспекции.

«При вынесении итогового решения, с учетом характеризующих данных осужденного, суд признал его нарушителем условий отбывания наказания в виде ограничения свободы, в связи с чем, представление старшего инспектора было удовлетворено. Постановление районного суда в законную силу не вступило», – подытожила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

Ранее заместитель прокурора Орловской области Алексей Вахрушев отметил, что административный надзор является эффективным средством для предупреждения совершения лицами, освобожденными из мест лишения свободы, новых преступлений и правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов. Это инструмент профилактики повторной преступности.

«В текущем году на территории области под административным надзором состояло 289 лиц, – сообщила пресс-служба прокуратуры региона. – Несмотря на проводимую уполномоченными органами профилактическую работу, в текущем году лицами, состоящими под административным надзором, совершено 29 повторных преступлений».

ИА «Орелград»