Мэрия Орла передала мотоцикл артиллеристам

6.11.2025 | 16:50 Важное, Новости, Общество, СВО

Двухколёсный транспорт поможет в выполнении боевых задач.

Фото: vk.com/oreladm

Мотоцикл передали в подразделение, где служит орловец с позывным «Шум». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Сейчас мужчина выполняет задачи на Харьковском направлении, где российские войска продолжают успешное продвижение.

«Шум» попал на СВО не сразу. Медицинская комиссия не хотела допускать его к службе из-за старой травмы. Однако орловец достиг своей цели со второй попытки.

«Обязательно победим, обязательно вернёмся к своим родным, обнимем жён и детей. Не нужно ни в чём сомневаться. Будем до конца выполнять все поставленные задачи!» – высказался боец.

