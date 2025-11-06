Собчак раскритиковала орловский креатив

Известная журналистка и телеведущая, экс-кандидат в президенты России, высмеяла ролик, направленный против мэра Орла.

Ранее его в своих соцсетях опубликовал депутат областного совета Руслан Перелыгин, глава регионального отделения партии «Справедливая Россия». Ролик сгенерирован нейросетью. Его тема – массовые протесты, направленные против Юрия Парахина, ранее действующего и вновь избранного мэра Орла. В видео виртуальная толпа выступает с соответствующими претензиями и требованиями.

Ксения Собчак разместила ролик в своём телеграм-канале «Кровавая барыня», дополнив его колким комментарием.

«Не берусь судить, хороший ли мэр этот Парахин, впервые о нём слышу, но такой вот, кхм, протест выглядит очень жалко. Предполагаю, что аудитория депутата значительно меньше, чем ему там нейросеть нарисовала. Зато теперь мы знаем, каким себя видит в мечтах Перелыгин. Лениным, не меньше. Процесс написания поста сопровождался хихиканьем и попытками не употреблять слово «клоун»», – написала Собчак.

Отметим, что по факту в день выборов мэра у здания горадминистрации и горсовета действительно прошли протесты. Однако это были всего лишь несколько одиночных пикетов.

ИА «Орелград»