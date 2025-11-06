Орловцы смогут быстрее оплачивать услуги благодаря «умной» камере

6.11.2025 | 17:04 Новости, Общество

Жители Орловской области получили возможность существенно ускорить процесс.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Мобильное приложение банка ВТБ обновилось и обзавелось «умной» камерой. Новая функция умеет считывает QR‑коды и реквизиты платежных документов, распознает номера телефонов, банковских карт и счетов – даже если они написаны от руки. Можно использовать как прямую съемку, так и загрузить изображение из галереи телефона. В приложении автоматически подставляются распознанные данные в платежные формы.

Среди ключевых преимуществ скорость – искусственный интеллект обрабатывает информацию за доли секунды; точность, исключающую ошибки ручного ввода; универсальность – работает при слабом освещении, съемке под углом, наличии искажений или при использовании фонарика.

ИА “Орелград”


