Под Орлом изъяли около семи кило марихуаны

Об этом рассказали в Управлении МВД по Орловской области.

Уголовное дело завели на 37-летнего жителя Орловского муниципального округа. Ему вменяют незаконное хранение наркосодержащих растений — в крупном размере (228 УК, часть 2).

При осмотре домовладения и хозпостроек, принадлежащих орловцу, были обнаружены растения конопли, которые сушились на чердаке. Также полиция нашла и только что сорванные, ещё зелёные растения. Ещё 20 кустов росли около жилища.

Последующее исследование показало, что у гражданина изъяли около семи килограммов трёхсот граммов наркотического средства растительного происхождения (в пересчёте на сухой вес).

Кроме того, в доме обнаружили приспособление для курения. Полиция изъяла и его.

Сам орловец заявил, что наркотики предназначались только для него самого. На данный момент он находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»