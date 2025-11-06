Возбуждены уголовные дела по Баклановскому ДК

6.11.2025 | 17:29 Важное, Криминал, Новости

Предполагается, что при строительства сельского дома культуры было совершено мошенничество.

Кадр из сюжета канала «Первый областной»

Дела возбудили по соответствующей статье (159, часть 3 и 4). Основанием стали материалы прокуратуры.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, предварительно установлено, что подрядчик (ООО “Стройкомплект”) предоставил для оплаты акты о приёмке выполненных работ, где содержались заведомо недостоверные сведения. Они касались материалов, применённых при строительстве, а также цен (на материалы, мебель и оборудование).

Общая сумма ущерба, нанесённого бюджету Орловского муниципального округа, оценивается в 9,8 миллиона рублей.

Напомним, объект строили в рамках национального проекта «Культура». “Стройкомплект” должен был сдать его ещё в минувшем году. Однако ДК не готов до сих пор.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU