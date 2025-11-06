Возбуждены уголовные дела по Баклановскому ДК

Предполагается, что при строительства сельского дома культуры было совершено мошенничество.

Дела возбудили по соответствующей статье (159, часть 3 и 4). Основанием стали материалы прокуратуры.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, предварительно установлено, что подрядчик (ООО “Стройкомплект”) предоставил для оплаты акты о приёмке выполненных работ, где содержались заведомо недостоверные сведения. Они касались материалов, применённых при строительстве, а также цен (на материалы, мебель и оборудование).

Общая сумма ущерба, нанесённого бюджету Орловского муниципального округа, оценивается в 9,8 миллиона рублей.

Напомним, объект строили в рамках национального проекта «Культура». “Стройкомплект” должен был сдать его ещё в минувшем году. Однако ДК не готов до сих пор.

ИА “Орелград”