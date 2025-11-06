В Орловской области за десять дней выявили 34 наркопреступления

УМВД отчиталось о результатах проведения профилактической акции.

Управление МВД России по Орловской области представило краткий отчет о результатах проведения второго этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». За десять дней акции было выявлено 34 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято 32 грамма наркотических средств. В их числе оказались 14 грамм наркотиков каннабисной группы, 15 грамм – амфетаминовой группы и три грамма – синтетических наркотиков.

В ведомстве отмечают, что население региона активно помогало в проведении акции. Так, при рассмотрении поступивших в ходе акции обращений было выявлено 32 административных правонарушения по линии незаконного оборота наркотиков. Всего за время профилактической операции по «телефонам доверия» поступило 51 сообщение, из которых 48 касались непосредственно фактов незаконного оборота наркотиков. Еще в двух случаях звонившие рассказали полиции о фактах распространения в интернете «пронаркотического контента», а в одном случае звонившему потребовалась консультация по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

«Кроме этого выявлено шесть пронаркотических интернет-ресурсов, в Роскомнадзор направлены письма для их блокировки, – сообщила пресс-служба регионального Управления МВД. – Установлено 10 адресов размещения рекламы наркотических средств. В муниципальных образованиях Орловской области совместными усилиями сотрудников территориальных ОВД и представителей органов власти в указанный период проверено 167 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи».

Традиционно в рамках акции проводились информационно-профилактические мероприятия, организованные для студентов и школьников, в том числе акция «Автобус в будущее», круглые столы, лекции, семинары-совещания, выставки, направленные на популяризацию здорового образа жизни и профилактику потребления запрещенных к обороту веществ.

Например, в Орловском государственном аграрном университете состоялась масштабная профилактическая акция «Начни с себя – живи безопасно!», целью которой является предупреждение вовлечения молодежи в наркотизацию и формирование ценностей здорового образа жизни. Мероприятие было организовано совместно с отделом по молодежной политике администрации города Орла. Акция «Начни с себя – живи безопасно» прошла также на территориях Дмитровского, Хотынецкого, Знаменского и Колпнянского районов.

ИА «Орелград»