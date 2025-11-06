На Орловщине могут усилить меры безопасности

Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.

Кроме того, орловский глава призвал руководителей муниципальных администраций напрячь силы, чтобы минимизировать повреждения от атак БПЛА врага, а также оперативно устранять последствия таких нападений. Заявления прозвучали на сегодняшнем совещании с главами муниципалитетов.

Клычков напомнил, что недавно после падения вражеского беспилотника пострадал магистральный трубопровод Орловской ТЭЦ. Впоследствии по той же причине оказались повреждены здания школы №23 и филиала РАНХиГС.

«Был дан целый ряд поручений нашим структурам. Обсудили вчера с силовиками вопрос усиления мер безопасности. Безусловно, последние события от нас требуют ещё большей мобилизации всех сил и средств для минимизации повреждений и, самое главное, устранения последствий. Также в данной обстановке ещё более актуальной становится работа по поддержке нашей армии», – указал губернатор.

ИА «Орелград»