В Орловской области вдвое снизят порог инвестиций

Депутаты облсовета уже приступили к работе над законопроектом.

Как пояснили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, новый законопроект позволит компаниям со статусом «Ответственный субъект предпринимательской деятельности» снизить минимальный порог инвестиций для включения в реестр инвестиционных проектов региона. Его подготовили в целях стимулирования развития ответственного бизнеса на территории Орловской области, а также государственной поддержки отдельных категорий налогоплательщиков, реализующих важные социальные функции или финансируемых за счет бюджетных средств.

Так, проектом закона, который уже рассмотрен в первом чтении, предлагается предусмотреть для хозяйствующих субъектов, имеющих статус «ответственный субъект предпринимательской деятельности Орловской области», снижение со 100 миллионов рублей до 50 миллионов рублей минимального порога инвестиций не только для включения в реестр, но и для получения льгот по налогу на имущество организаций.

Кроме того, законопроектом предлагается предусмотреть на 2026 год льготу по налогу на имущество организаций в виде уменьшения на 60 процентов ставки налога для профессиональных организаций и их объединений и союзов. Льгота дается в отношении зданий, строений, сооружений и помещений, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

«Предлагаемый сниженный порог инвестиций для получения льгот по налогу на имущество организаций в отношении проектов, реализуемых субъектами ответственного бизнеса Орловской области, не приведет к возникновению выпадающих доходов областного бюджета, поскольку предполагает предоставление преференций исключительно на создаваемые в рамках реализации проектов новые объекты», – следует из пояснительной записки к законопроекту.

ИА «Орелград»