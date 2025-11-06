Тимирязевскую школу обещают открыть после капремонта

Образовательное учреждение в Орловской области должно было распахнуть двери в октябре.

О новых сроках на совещании с главами муниципальных образований 6 ноября рассказал глава Колпнянского района Виктор Громов. Муниципалитет оказался в числе проваливших освоение средств.

«Что касается Тимирязевской школы, там 61 миллион. На сегодняшний день освоено 46,9%, а фактическое выполнение составляет 78%. Значит, завершение – до 15 ноября», – заверил Виктор Громов. Причины отставания озвучивать не стал.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что план освоения средств составляли сами районы. Просадка произошла в двух муниципалитетах, которые никогда в отстающих не были.

«Мы же план-то утвердили, тут надо двигаться по нему. Если возникает вопрос, давайте тогда выносить: какие сложности есть, чем помочь, какие перспективы мы видим по данной деятельности. Здесь мы октябрь переносим на ноябрь. Возможно, не критичный перенос, но мы с вами договоримся о своих же действиях, и потом начинаем двигать. Так не должно быть точно», – прокомментировал Клычков.

По данным ЕИС «Закупки», контракт на ремонт здания МБОУ “Тимирязевская средняя общеобразовательная школа” заключен с ООО «СтройБрянск» в январе 2025 года. Дата окончания исполнения – 10 октября. Фактически подрядчик получил 28 669 750 рублей 80 копеек. На эту сумму и выполнены обязательства. На совещании в октябре губернатор предупреждал о крупных штрафах, которые могут быть наложены за несвоевременное завершение капремонта школ.

ИА “Орелград”