В Орле будут покупать адаптированное жилье для ветеранов СВО

Об этом стало известно на совещании с главами муниципальных образований.

Как рассказал мэр Орла Юрий Парахин, администрация областного центра планирует вынести на ближайшую сессию городского совета вопрос о закупке особых квартир для ветеранов СВО с инвалидностью.

«Для участников специальной военной операции с определёнными нозологиями, которые не имеют возможности самообслуживания, закупать новые квартиры, которые будут уже адаптированы к их проживанию. Это будет мера поддержки взамен существующего жилья, то есть на добровольной основе, то есть на заявительной основе», – пояснил Парахин.

Также градоначальник отметил, что предварительная договорённость между мэрией и горсоветом уже достигнута. «Нужны новые квартиры на первых этажах и специально приспособленные», – подвёл черту Юрий Парахин.

Со своей стороны, губернатор Андрей Клычков указал, что принцип добровольного обмена существующего жилья на адаптированные квартиры призван ускорить процесс обеспечения ветеранов-инвалидов необходимыми условиями.

ИА «Орелград»