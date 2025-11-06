Во Мценской ЦРБ объединят два отделения

Кардиологическое сольётся с терапевтическим.

Об этом «Орёлтаймс» рассказала главный врач учреждения Яна Карзова.

Это связано с тем, что с 1-го мая текущего года больные с тяжёлыми кардиозаболеваниями перенаправляются из ЦРБ в Больницу имени Семашко (в соответствии с распоряжением регионального депздрава). В результате часть коек в профильном отделении пустует, а мценская больница не выполняет соответствующий план. Из-за этого с 2026-го года «произойдёт частичное сокращение финансирования ТФОМС кардиологического отделения».

В середине января в данном отделении ЦРБ число коек сократят с 23 до 15 и объединят с терапевтическими. «Без кардиологической помощи никто не останется. Будет так же работать врач-кардиолог. Несмотря на объединение, медицинский персонал не сократят», – заверила главврач.

Также издание сообщает, что ветераны труда города Мценска составили коллективное обращение к председателю КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой разобраться в этой ситуации.

ИА «Орелград»