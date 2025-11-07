Более половины всей картошки накопали простые орловцы

Они же первенствовали по итогам уборки урожая овощей.

Орелстат обнародовал данные о работе отрасли растениеводства в Орловской области по итогам трех кварталов 2025 года. Сообщается, например, что по состоянию на 1 октября текущего года в хозяйствах всех категорий было намолочено 3 миллиона тонн зерна, включая кукурузу, в первоначально-оприходованном весе, что на 1 процент превзошло показатель на аналогичную дату 2024 года. Также к 1 октября в регионе собрали 45 тысяч тонн семян подсолнечника (33,9 процента к уровню 2024 года), накопали 995,7 тысячи тонн сахарной свеклы (118,9 процента).

К той же дате в Орловской области накопали 277,7 тысячи тонн картофеля, что на 44,9 процента превзошло прошлогодний урожай. Примечательно, что на частных огородах простые жители региона в этом году накопали 58,2 процента всего картофеля. Доля сельскохозяйственных организаций составила 27,8 процента, доля крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) – 14 процентов.

Овощей в регионе собрали 45,8 тысячи тонн, что оказалось на 4,9 процента меньше показателя предыдущего года. В данном случае владельцы личных подсобных хозяйств собрали 79 процентов всех овощей. Они заметно опередили сельскохозяйственные организации, доля которых в общем сборе урожая овощей составила в этом году 20,2 процента. На третьем месте со скромной долей в 0,8 процента оказались фермеры.

Сельхозорганизациями зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) к 1 октября были убраны на площади 450,4 тысячи га, или 98,3 процента всех посевов (по итогам трех кварталов 2025 года), сообщает Орелстат. С обмолоченной площади получено в бункерном весе 2,4 миллиона тонн зерна (без кукурузы), что выше прошлогоднего уровня на 10,3 процента. Средний намолот зерна (без кукурузы) составил 52,3 центнера с гектара против 43 центнеров годом ранее.

К началу октября сахарная свекла была убрана с площади 27 тысячи га, что на тот момент составляло 40,9 процента от общей площади посева этого сладкого корнеплода. При этом сладких корней в регионе было накопано на 21,2 процента больше, чем в прошлом году, а средняя урожайность составила 368,5 центнера с гектара. Масличных культур за отчетный период времени было обмолочено на 55,7 процента посевной площади. Намолот маслосемян уменьшился на 32,4 процента и составил 474,9 тысячи тонн при средней урожайности 22,9 центнера с гектара.

Одновременно с уборкой сельскохозяйственных культур на территории региона традиционно велись работы по закладке урожая будущего года. К началу октября текущего года было посеяно, например, 242,4 тысячи га озимых на зерно и зеленый корм, что составило 90,6 процента к показателю на 1 октября 2024 года. Зябь была вспахана на площади 178,6 тысячи га, или 75,2 процента к уровню прошлого года.

