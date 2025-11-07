На Орловщине растет спрос на «упрощенку»

Все больше налогоплательщиков региона переходят на спецрежимы.

Тенденцию подметили специалисты Управления ФНС России по Орловской области. Они подсчитали, что в регионе по-прежнему растет количество налогоплательщиков, применяющих один из удобных им специальных режимов налогообложения. Их несколько, и каждый желающий, в том числе с помощью интерактивных сервисов самой налоговой службы, может выбрать наиболее благоприятный и удобный для себя режим работы и расчетов с государством. Наиболее популярными специальными налоговыми режимами в Орловской области уже не первый год являются упрощенная и патентная системы налогообложения (УСН и ПСН), а также налог на профессиональный доход (самозанятые).

«К 1 октября 2025 года количество представителей бизнеса, применяющих УСН, составило 20,7 тысячи и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось почти на 1,2 тысячи, – сообщили в региональном Управлении ФНС. – Патент применяют порядка 7,8 тысячи предпринимателей – на 500 больше, чем в 2024 году. В качестве плательщиков налога на профессиональный доход – самозанятых зарегистрировано 49,5 тысячи орловцев с приростом на 10,3 тысячи человек».

Кроме того, с 1 января 2025 года в Орловской области начал работать еще один специальный налоговый режим, который для простоты называется автоУСН. При его использовании отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически, подчеркивают орловские налоговики. Несколько лет назад автоУСН в порядке эксперимента был внедрен на территории нескольких регионов, а в этом году к эксперименту присоединились многие другие регионы, включая Орловскую область.

С 2025 года организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, а также самозанятые индивидуальные предприниматели получили право переходить на автоУСН с первого числа любого месяца, а не с 1 января, как было раньше. Для этого нужно уведомить налоговый орган о переходе на специальный налоговый режим и об отказе от применения УСН или налога на профессиональный доход. То есть, чтобы начать применять автоУСН с 1 ноября, то подать заявление об отказе от других систем налогообложения нужно было до 31 октября. В Орловской области, кстати, к 1 октября автоУСН применяли 88 налогоплательщиков.

«Применение специальных налоговых режимов помогает оптимизировать налоговую нагрузку и упростить ведение бизнеса, – отметили в УФНС. – Подобрать оптимальную систему налогообложения поможет сервис ФНС России «Выбор подходящего режима налогообложения». Он будет полезен как уже действующим компаниям и предпринимателям, так и людям, только планирующим открыть свое дело».

ИА «Орелград»