«Монолитстрой» обязали отремонтировать дорогу по гарантии

Отремонтированная всего два года назад дорога нуждается в «латании дыр».

Арбитражный суд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению субъекта Российской Федерации, то есть Орловской области в лице казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик» к обществу с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» из Москвы. Спор зашел о гарантийном ремонте дорожного покрытия, которое было обновлено сравнительно недавно. Как следует из материалов дела, в мае 2023 года «Орелгосзаказчик» заключил с ООО «Монолитстрой» контракт на выполнение работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Глазуновка – Тросна» – Богородское – Кромы на территории Глазуновского района.

По результатам выполненных работ подрядчик выдал гарантийный паспорт: на земляное полотно и основание дорожной одежды – сроком на 6 лет; на нижний слой покрытия – 5 лет; верхний слой покрытия – 7 лет; водопропускные трубы – 6 лет; бортовой камень, пешеходные дорожки и тротуары – 4 года; укрепление обочин – 2 года; дорожные знаки – 5 лет; разметка (термопластик) – 1 год; автопавильон и сигнальные столбики – 2 года.

Контракт предусматривал, что в случае выявления в период гарантийного срока недостатков и дефектов, подрядчик обязан их устранить безвозмездно. Из иска следовало, что в ноябре 2024 года на дороге был проведен комиссионный выезд и обследование объекта. Тогда же был составлен акт, которым были зафиксированы недостатки на автомобильной дороге, в том числе – трещины в стыках асфальтобетона между полосами движения. Данный акт с требованием об устранении недостатков направили в адрес подрядчика.

Однако требование об устранении выявленных дефектов, отраженных в вышеуказанном акте, до сих пор не исполнено. Суд в рамках рассмотрения спора назначал проведение экспертизы. Эксперт пришел к выводу, что качество фактически выполненных дорожных работ соответствует сметной документации, но выявленные недостатки и повреждения в виде проседания, деформации основания, разрушения, образования колеи на полосах движения дороги и растрескивания асфальтобетонного покрытия, устранить плановыми ремонтами исключительно покрытия за расчетный срок службы конструкции не представляется возможным.

Эксперт также указал в своем заключении, что одним из факторов, повлиявших на повреждение дороги, могло стать интенсивное движение тяжелой грузовой и сельскохозяйственной техники, «груженой песком выше бортов». Для устранения выявленных недостатков, по мнению эксперта, необходимо пролить битумной мастикой выявленные трещины. Суд обязал подрядчика выполнить такой ремонт до начала июня 2026 года, устранив дефекты в рамках гарантийных обязательств.

