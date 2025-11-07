День рождения Тургенева отметят митингом

7.11.2025 | 9:20 Культура, Новости

Интересный праздник ожидает орловцев 9 ноября.

Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева анонсировал проведение 9 ноября, в день рождения писателя, проведение интересного праздника. Его начало намечено на 12.30 часов. Но торжественные мероприятия начнутся чуть раньше. Как сообщили в музее, в 12 часов состоится митинг, и осенние цветы лягут к мемориальной доске, установленной на месте бывшей усадьбы Тургеневых.

«В литературном музее Тургенева гостей ждет открытие выставки «Дай мне руку – и пойдем мы в поле…» (диалоги о природе), которая посвящена памяти двух художников, двух друзей нашего музея – Владимира и Татьяны Блиновых, – сообщают организаторы. – Вместе с их работами на выставке будут представлены полотна именитых орловских пейзажистов прошлых лет: Г. Дышленко, А. Курнакова, В. Дудченко, а также известных художников, наших современников: О. Сорокиной, А. Мазина, В. Лукьянчикова, Я. Патокиной, А. Турбина, Е. Новиковой. Несомненно, привлекут внимание редкие работы нашего давнего друга, таксидермиста Е. Ноздрина».

Также работы своих воспитанников представит Орловская детская школа изобразительных искусств и ремесел. Кроме того, в день рождения Ивана Тургенева будут экспонироваться материалы из собраний музеев-заповедников «Абрамцево» и «Ясная Поляна». Ожидает гостей и развлекательная программа. «В представлении примут участие наши давние друзья Иван Баланов, фольклорный коллектив «Калиновый садок» из Полесья, детская театральная студия «Звездный дождь». Ожидается приезд гостей из Абрамцево и Ясной Поляны», – добавили в музее.

Возрастное ограничение: 12+

