На Орловщине будут бороться с «чужими»

Инвазивные растения возьмут на особый контроль.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в статью 6 Закона «Об отдельных правоотношениях в области охраны окружающей среды на территории Орловской области» и в статью 6 Закона «Об отдельных правоотношениях в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Орловской области». Законопроект был подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2025 года № 294-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В связи с внесенными изменениями у органа исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченного в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, появятся дополнительные полномочия. Областные власти смогут самостоятельно утверждать перечень опасных видов инвазивных, то есть чужеродных для региона, растений, которые не отнесены к карантинным объектам и сорным растениям. В отношении растений из этого перечня должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению.

Особый перечень чужеродных растений, которые надо будет уничтожать, областные власти утвердят также для особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения. Стоит отметить, что пунктом 4 статьи 50.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» установлено: особенности проведения мероприятий по охране окружающей среды от распространения опасных видов инвазивных растений и уничтожению таких растений в лесах и на особо охраняемых природных территориях устанавливаются федеральными законами. То есть, списки будут формироваться на уровне региона, а уничтожать «чужих» будут по федеральным правилам.

По данным регионального экологического доклада, Орловская область относится к малолесным регионам Российской Федерации. Общая площадь лесов Орловской области составляет 209,5 тысячи га, лесистость области – 8,1 процента, в том числе: территория лесного фонда составляет 174,2 тысячи га. Доля хвойных насаждений от общей площади земель, покрытых лесной растительностью, составляет 12,5 процента, твердолиственных – 40,5 процента, мягколиственных – 47 процентов. Лесным кодексом Российской Федерации все леса региона отнесены к защитным лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов.

«Леса Орловской области представлены в основном небольшими обособленными лесными участками, расположенными по территории области неравномерно, – говорится в докладе. – Наиболее крупные лесные массивы сосредоточены в северо-западной части области, в Знаменском и Хотынецком районах (национальный парк «Орловское Полесье»), а также в юго-западной части, на территории Дмитровского района».

