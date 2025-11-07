Родители формируют разные финансовые установки для мальчиков и девочек

Цели на карьеру даются первым, на семью – вторым.

В сентябре 2025 года ВТБ Пенсионный провел опрос (в нем приняли участие более 1 тыс. респондентов) о различиях в воспитании мальчиков и девочек в контексте финансовой грамотности и карьерных установок.

Различия начинаются уже на старте жизненного пути, считают россияне. 60 % родителей девочек полагают, что дочери сначала должны получить образование, а потом думать о заработке. 47 % родителей мальчиков допускают, что сыновья начнут работать до или сразу после совершеннолетия. Родители девочек в 23,7 % случаев связывают переезд дочери с замужеством, а не с финансовой самостоятельностью. Среди родителей мальчиков лишь 11,8 % считают свадьбу основанием для переезда.

Как показало исследование, мальчикам и девочкам родители передают также и разные взгляды на заработок. 24,7 % родителей говорят дочерям, что семейные обязанности важнее карьеры и заработка. Для сыновей такой акцент делают реже — 18,6 %. 54,5 % родителей обсуждают с девочками равенство в оплате труда мужчин и женщин (с сыновьями — лишь 36,8 %). 27,5 % родителей юношей считают, что мужчины должны больше работать и зарабатывать (среди родителей девушек — 14 %). 51,5 % родителей поощряют сыновей стремиться к высоким зарплатам и карьерному росту (для дочерей такую установку транслируют 35,3 %).

Что касается условного настоящего – суммы карманных денег – 90 % родителей считают, что тут нет зависимости от пола ребенка. У остальных респондентов небольшой перевес в сторону девочек – 6,1 %, против 3,5 %.

Генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов отметил: задача родителей — дать детям навыки для взрослой жизни (планирование расходов, накопление средств и т. д.). В этом может помочь, например, программа долгосрочных сбережений, позволяющая создать стартовый капитал для ребёнка независимо от его пола.

