Сторожей и вахтеров лишают патентов в Орловской области

Облсовет рассмотрел проект внесения поправок в закон о патентах.

Проект внесения изменений в Закон «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения» на своем заседании рассмотрели депутаты Орловского облсовета. Законопроект был разработан в связи принятием Федерального закона от 29 сентября 2025 года № 359-ФЗ «О признании утратившим силу подпункта 44 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации». В частности, федеральным законом было внесено изменение, предусматривающее исключение услуг уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно применение патентной системы налогообложения.

На основании указанного законопроектом было предложено внести аналогичные изменения в приложение к такому же закону Орловской области. Именно областным законом установлены размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по разным видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. В региональный перечень до сих пор входили услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров.

Теперь они из регионального закона будут вычеркнуты, чтобы он не вступил в противоречие с обновленными федеральными нормами. Кроме того, в областной закон вносятся изменения юридико-технического характера. «Данный законопроект не содержит норм, способствующих созданию условий для проявления коррупции», – говорится в пояснительной записке к нему. А внесение изменений не приведет к выпадающим доходам и дополнительным расходам областного бюджета.

Тем временем Управление ФНС России по Орловской области сообщило, что более 96 процентов представителей регионального бизнеса используют в своей деятельности специальные налоговые режимы. Наиболее популярными являются: «Упрощенная система налогообложения», ее используют 20,7 тысячи предпринимателей, «Патентная система налогообложения» – 7,8 тысячи и «Налог на профессиональный доход» – более 49,5 тысячи. Новый специальный налоговый режим автоУСН, заработавший только в 2025 году, выбрали 88 налогоплательщиков.

ИА «Орелград»