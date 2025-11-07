Гран-при от мецената Олега Карпикова

Главные награды I Открытого всероссийского фестиваля-конкурса им. Гладковых вручил генеральный директор ООО «Кант», президент благотворительного фонда «Милосвет» почётный гражданин города Орла Олег Карпиков.

Орловские корни русской гармони

Орловщину по праву называют родиной русской гармони. Особые региональ­ные разновидности гармоники существуют во многих уголках нашей необъятной родины, но Орловщина в этом ряду выделяется особо. Орловскими мастерами созданы три разновидности гармоники: ливенка, русянка и елецкая рояльная, которые продолжают жить и радовать Россию своим звучанием.

Два дня в Орле — на родине русской гармони — гармонисты, аккордеонисты, баянисты, а также исполнители на такой разновидности гармони, как бандонеон, из 12 российских регионов и города-побратима белорусского Гомеля демонстрировали свои таланты владения этими очень популярными и любимыми во всей России инструментами.

В руках исполнителей, а это более 100 человек в возрасте от 8 до 73 лет, инструменты пели то про радость, то про грусть, так, что душа шла вразлёт даже у многоопытных, маститых виртуозов-музыкантов — членов жюри. В его составе под председательством заслуженного деятеля искусств РФ, почётного гражданина города Орла Евгения Дербенко работали директор музыкальной школы им. В. С. Калинникова Александр Козлов, заслуженный артист РФ Геннадий Калмыков, профессор ОГИК Геннадий Афанасьев, солист-­инструменталист Воронежской государственной филармонии Алексей Акимов, мультинструменталист, старший преподаватель Московского института культуры Максим Фёдоров, первый дипломированный гармонист-профессионал Республики Беларусь Максим Федяй.

Учредители фестиваля-конкурса — управление культуры администрации города Орла и Орловское региональное отделение партии «Единая Россия». Организатор — Орловская детская музыкальная школа им. В. С. Калинникова. Прошёл фестиваль-конкурс в рамках партпроектов «Культура малой родины» (руководитель — директор Орловского музыкального колледжа Алла Егорова) и «Играй, гармонь Орловщины!» (руководитель — директор Орловского городского центра культуры Елена Майорова, председатель общественного Совета — Геннадий Калмыков). Геннадий Викторович — лучший гармонист-профессионал России — стал инициатором проведения фес­тиваля-конкурса им. Гладковых.

И всё это — Гладковы

Удивительная династия педагогов, виртуозов-музыкантов, композиторов, музыкально-общественных деятелей Гладковых берёт начало с XIX века. У истоков стоял талантливый гармонист-самородок уроженец деревни Хмелевой Кромского уезда Иван Игнатьевич Гладков. Отдавая предпочтение знаменитой ливенке, он один из первых создал ансамбль гармонистов и также был знаменитым музыкальным мастером.

Его старший сын Василий Гладков-Правдин известен как артист народной эстрады, на Всемирном конкурсе народных исполнителей фольклористов в Чикаго был удостоен Платиновой звезды.

Второй сын, Дмитрий Гладков, создал в Орле баянную школу. А уже его сын, Борис Гладков, фронтовик, заслуженный работник культуры РСФСР, кавалер ордена «Знак Почёта», около 40 лет преподавал в Орловском музыкальном училище и Детской музыкальной школе им. В. С. Калинникова, более тридцати лет руководил этой школой.

Младший сын И. И. Гладкова Игорь Гладков — победитель первого Всероссийского конкурса гармонистов в 1926 году, проходившего в Московском Большом театре. Он был педагогом, хотя жил и работал в Москве, очень много гастролировал. Его сын Геннадий Гладков — народный артист РФ, член Союза композиторов РФ, автор музыки, вошедшей в золотой фонд отечественного кинематографа. Его песни звучат в «Бременских музыкантах», «Обыкновенном чуде», «Формуле любви» и ещё очень многих знакомых всем кинофильмах и мультфильмах.

Звезду фестиваля-конкурса им. Гладковых, который проходил в стенах музыкальной школы им. В.С. Калинникова, зажгла представитель этой династии — отличник культуры, преподаватель Орловского музыкального колледжа Зинаида Зацарная-Гладкова.

— На Орловщине родился новый музыкальный конкурс в честь не одного музыканта, а в честь целой династии Гладковых, которая внесла огромнейший вклад в развитие музыкального искусства Орловщины и России в целом, — отметил в приветственном слове Евгений Дербенко.

Фейерверк талантов

Участники I Открытого всероссийского фестиваля-конкурса им. Гладковых мастерски исполняли разнообразный по сложности репертуар, демонстрируя сценическую культуру, красоту и изящество традиционной русской культуры. Об уровне говорят оценки строгого и компетентного жюри: почти половина исполнителей отмечены дипломами I степени. Многие победители стали участниками гала-концерта.

Талант исполнителей заключительного концерта самым ярким образом проявился в неожиданно наступившей в зале темноте. Ровно в час начала концерта случилось аварийное отключение энергоснабжения. Присутствующий в зале председатель горсовета Владимир Негин сразу занялся решением вопроса: на устранение аварии понадобилось около получаса, но они не прошли впустую.

Ведущий Геннадий Калмыков, заверив, что концерт не будет отменён ни при каких условиях, устроил перекличку участников. Он называл регионы: Москва, Челябинск, Саха (Якутия), Тульская область, Белгород, Воронеж, Беларусь и, конечно, Орёл. А из зала доносились разноголосые отзывы, самый мощный разумеется — от орловцев.

И всё-таки концерт начался в темноте, да ещё и за ширмой, которую без электроэнергии поднять было невозможно. Приглашённый на гала-концерт Русский оркестр детской хоровой школы под руководством Владимира Шпилевого заверил Геннадия Калмыкова, что они, как знаменитый оркестр им. Н. П. Осипова, способны играть без нот, и так сыграли первую композицию. А потом гала-концерт проходил уже в штатном режиме.

Все выступающие старались для зрителей и выкладывались по полной, даря публике радость.

На концертной сцене музыкальную эстафету передавали друг другу артисты разных возрастов. Звуки лились сольно, в дуэтах, в ансамблях. Зрители ловили каждую ноту, вслушивались в каждый такт народной музыки, звучащих с большой сцены. Громкими аплодисментами они приветствовали и провожали всех участников гала-­концерта, и когда они исполняли музыкальные произведения, и когда поднимались на сцену за наградами.

Аплодисменты — благотворителю

Кроме участников, зал бурно также аплодировал орловскому меценату Олегу Владимировичу Карпикову. Его имя, дела милосердия широко известны на Орловщине. Олег Карпиков — это помощь СВО, муниципалитетам в благоустройстве и поддержке социальной сферы, множеству патриотических акций, а ещё — людям искусства. Славу о меценате участники фестиваля-конкурса разнесут теперь и по своим регионам.

Геннадий Калмыков, выразив благодарность учредителям, организаторам, назвал Олега Карпикова лучшим другом фестиваля. Ведущий сообщил, что, когда Олег Владимирович узнал о конкурсе в музыкальной школе им. В. С. Калинникова, он обратил внимание на проблемы в сфере благо­устройства сквера вокруг здания. Конечно, это делали многие, даже сокрушались по поводу территории, теряющей свой некогда величавый вид. Ведущий не рассказывал были ли обещания реставрировать этот уютный сквер с памятником великому композитору, но, думаю, что они были. Олег Владимирович не стал ни сокрушаться, ни давать обещаний. Меценат, как человек дела, выделил средства на благоустройство, и его проект уже готов. Музыкальную школу, которой до 150-летия остаётся всего два года, скоро вновь будет окружать ухоженный красивый сквер.

Кроме того, с участием Олега Карпикова приобретены подарки для дипломантов и победителей I Открытого всероссийского фестиваля-­конкурса им. Гладковых. Самые главные — Гран-при — Олег Владимирович вручил лично. Он весь концерт находился в зале, от души встречая аплодисментами каждый номер. Олег Владимирович родом из села, и в нём с малых лет заложена любовь к народным инструментам, песне, творчеству, традициям и культуре.

— Мне очень отрадно, что состоялся этот фестиваль памяти династии выдающихся, талантливых музыкантов Гладковых, тесно связанных с Орловской землёй, — признался со сцены Олег Карпиков. — Было очень интересно слушать музыкальные произведения, а многие из них в обработке ещё одного выдающегося орловца — Евгения Петровича Дербенко, в исполнении участников. Они владеют инструментами на очень высоком уровне. Душа пела от услышанных мелодий. Желаю, чтобы фестиваль повторялся на Орловщине год за годом. Гармонь — душа России — объединяет народ! А когда мы едины — мы непобедимы!

Непобедимыми участниками I Открытого всероссийского фестиваля-­конкурса им. Гладковых, получившими Гран-при, стали студент Российской академии музыки Илья Заборских из Москвы и дуэт баянистов Орловского музыкального колледжа в составе Артёма Пенькова и Алексея Туркина.

Участники фестиваля, судя по прозвучавшим пожеланиям, немаловажно, что и от Олега Карпикова, расстаются всего лишь на год — до второго фестиваля. Их путь к школе Калинникова будет лежать уже по новому отреставрированному на средства Олега Карпикова скверу.

Автор: Николаева Елена Фото: Мокроусов Сергей

Источник.