Прокурор Орловской области провёл личный прием участников СВО

7.11.2025 | 17:25 Важное, Новости, СВО

Также лично пообщаться с Алексеем Тимошиным смогли члены их семей.

Фото: Прокуратура Орловской области

Приём прошёл в здании прокуратуры Орловской области.

Как информирует ведомство, в мероприятии принял участие председатель регионального отделения общественной организации «Российский общенародный союз» Владислав Абрамов.

Известно, что обращения касались разъяснения положений законодательства, которое определяет вопросы назначения и получения выплат и льгот, а также других вопросов. По отдельным обращениям Алексей Тимошин дал поручения.

«Соблюдение прав участников специальной военной операции и членов их семей находится на контроле прокуратуры», – подчернули в пресс-службе.

