Количество убыточного бизнеса выросло на пять процентов

Уже свыше трети орловских организаций работают с убытком.

Специалисты Орелстата оценили финансовые результаты деятельности организаций Орловской области по итогам января-августа 2025 года. По их оперативным данным, сальдированный финансовый результат, то есть прибыль минус убыток, в действующих ценах составил 18,876 миллиарда рублей. По подсчетам статистиков 189 орловских предприятий за отчетный период времени получили совокупную прибыль в размере 25,773 миллиарда рублей, но 103 предприятия при этом сработали с общим убытком на сумму 6,896 миллиарда рублей.

«В январе-августе 2025 года, по оперативным данным, доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 5,7 процентных пункта и составила 35,3 процента», – подсчитали в Орелстате. Напомним, что статистика не учитывает в данном случае организации малого предпринимательства, финансовые организации, а также государственные и муниципальные учреждения.

Наибольшая сумма совокупного убытка – в размере 3,672 миллиарда рублей, зафиксирована по итогам января-2025 года в сфере обрабатывающих производств. Психологический порог в один миллиард преодолели еще две сферы: в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве совокупный убыток составил 1,471 миллиарда рублей, в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 1,049 миллиарда рублей.

Надо отметить, что в АПК зафиксирована и самая большая доля рентабельных предприятий, поэтому и положительное сальдо здесь оказалось наибольшим – 9,433 миллиарда рублей. Крупнейшая доля убыточных предприятий зафиксирована в сфере водоснабжения и водоотведения, где она достигла отметки в 65,4 процента. В сфере транспортировки и хранения с убытком отчетный период времени завершили почти 55 процентов предприятий.

По 50 процентов убыточных организаций насчитывается сферах предоставления прочих видов услуг, административной деятельности, деятельности по операциям с недвижимым имуществом, а также в строительстве. Сфера строительства «отличилась» и наибольшим отрицательным сальдо, которое по итогам января-августа составило 263,3 миллиона рублей – на такую сумму совокупный убыток в отрасли превысил совокупную прибыль.

ИА «Орелград»