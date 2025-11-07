В усадьбе Шеншиных скорректируют QR-коды

“Орелград” узнал об этом в областной администрации.

Напомним, усадьба находится во Мценском районе в селе Волково. Наша редакция установила, что в здешнем парке размещены QR-коды для посетителей, которые ведут на сайт Youtube (напомним, в нашей стране этот видеохостинг, неоднократно нарушавший российские законы, недоступен с 2024-го года).

“Орелград” направил официальный запрос в областную администрацию, чтобы прояснить ситуацию. Мы получили ответ, подписанный Андреем Карповым, главой Департамента по проектам развития территорий Орловской области.

“В адрес главы Мценского района Орловской области направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность скорректировать QR-коды в парке усадьбы Шеншиных в селе Волково Мценского района с целью беспрепятственного информирования посетителей о размещенных достопримечательностях”, – пояснил чиновник.

ИА “Орелград”