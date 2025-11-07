В Орле ветеранов СВО научат играть в волейбол сидя

В Училище олимпийского резерва уже состоялась первая тренировка.

В ней приняли участие две команды — ветеранов СВО и курсантов Военного учебного центра ОГУ имени Тургенева.

Волейбол сидя – паралимпийский вид спорта, разработанный для людей с поражениями опорно-двигательного аппарата. Игроки не имеют права вставать, поднимать корпус и делать шаги. Матч происходит на площадке размером 10 на 6 метров.

Ранее орловский филиал фонда «Защитники Отечества» организовывал ознакомительные занятия по волейболу сидя на спортивных праздниках. «Этот вид спорта пришёлся по душе многим участникам СВО», – отметили в учреждении.

Набор в ветеранскую команду продолжается. Занятия проходят в Училище олимпийского резерва с понедельника по пятницу с 9:00 до 21:00. Они являются бесплатными.

