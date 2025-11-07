В Орловской области насчитали сотни дольщиков

Объемы рынка долевого строительства оценили в Росреестре.

За 10 месяцев текущего года специалисты Управления Росреестра по Орловской области зарегистрировали 1051 договор участия в долевом строительстве жилья (ДДУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, акцентировав внимание на том факте, что 99 процентов указанных договоров было оформлено полностью в электронном формате. По заявлению застройщика зарегистрированы права дольщиков в отношении 420 объектов недвижимости. Напомним, что новый порядок такой регистрации вступи в силу с 1 марта текущего года.

«Застройщик обязан самостоятельно в течение 30 дней со дня подписания акта о передаче объекта недвижимости направить электронно в регистрирующий орган заявление о государственной регистрации права собственности участника долевого строительства и необходимые для этого документы, – уточнили в Управлении Росреестра по региону. – При этом оформлять доверенность дольщику не нужно – застройщик действует на основании закона».

После внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) застройщик должен передать дольщику выписку из ЕГРН как доказательство зарегистрированного права собственности на недвижимость в новостройке. Всего в Орловской области по заявлениям, поданным застройщиками, зарегистрировано право собственности участников долевого строительства в отношении примерно 2000 объектов недвижимости. Дело в том, что такой механизм существовал и раньше, он появился летом 2020 года, но был основан на принципе добровольности – до марта текущего года это было правом застройщика, а теперь превратилось в обязанность.

«Если застройщик по каким-либо причинам не исполняет своих обязанностей по регистрации права собственности участника строительства, дольщик может самостоятельно обратиться с заявлением в Росреестр, направив заявление через МФЦ, если акт приема-передачи составлен на бумаге и подписан до 1 марта текущего года, либо подать заявление через портал Госуслуг или официальный сайт Росреестра, если акт оформлен в электронном виде», – пояснила по этому поводу руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.

ИА “Орелград”