В центре Орла сдают в аренду зал с лепниной и паркетом

7.11.2025 | 7:00 Новости, Экономика

В объекте культурного наследия регионального значения на бульваре Победы.

Аукцион организован  МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Местонахождение имущества – дом №5а, этаж 1, 2. Площадь помещений более 1100 кв. м. Они обеспечены инженерно-техническими коммуникациями (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление). Требуется косметический ремонт, указано в извещении в ГИС «Торги». Планируется заключение договора  на 20 лет. Целевое назначение имущества, права на которое передаются, – административное (офисное) помещение (коммерческое).

Начальная цена – 4 230 624 рублей (арендная плата за год). Шаг аукциона– 5%.  Необходим задаток в размере 423 062 рублей 40  копеек.  Заявки на участие в торгах принимают до 27 ноября.  Проведение осмотра осуществляется по рабочим дням.

По указанному адресу находится Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС (orel.ranepa.ru),  Орловская областная общественная организация «Знание».

