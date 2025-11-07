В Орле за миллион сдают в аренду клуб

Здание находится в переулке Складском.

Здание №5 (кадастровый номер 57:25:0030109:32) имеет площадь 298,9 кв. м. Составляет казну Российской Федерации. Имущество передается в аренду с целью его использования. Это может быть офисное здание, клуб, складское, производственное, спортивное, подсобные помещения. Предполагаемый срок аренды – пять лет. Начальная цена лота – 1 133 424 рубля. Шаг аукциона – 5%. Заявки от желающих принять участие в торгах принимают до 21 ноября 2025 года.

Подразумевается, что арендатор за свой счет будет производить текущий ремонт, а также принимать участие в мероприятиях по благоустройству окружающей территории. Использовать имущество необходимо строго по целевому назначению, указано в проекте договора, опубликованном в ГИС “Торги”. Нельзя переустраивать/перепланировать помещения без письменного разрешения арендодателя и уполномоченных органов. Содержать здание нужно в исправном состоянии (техническом, санитарном, противопожарном). Не допускается обременение арендных прав (залог, субаренда и т. п.) без согласия арендодателя.

ИА “Орелград”