В Орле людям с проблемным зрением рассказали о Евангелии

Такие встречи станут регулярными.

Как пояснили в Орловской митрополии, мероприятие прошло в региональном обществе слепых. Встреча состоялась в рамках программы «Исследуйте Писания», которую инициировал патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви.

Беседу провёл Артемий Торопов, председатель отдела религиозного образования митрополии.

«Несмотря на небольшое число участников, диалог получился живым и глубоким. С первых минут общения стало очевидно – здесь слово Божие воспринимается особенно чутко, через слух и сердце», – отметили организаторы мероприятия.

ИА «Орелград»