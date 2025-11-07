Врачи орловского онкодиспансера проведут выездной приём

7.11.2025 | 15:30 Медицина, Новости

Он состоится 13 ноября.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Мероприятие проведут в Хотынецком районе на базе местной больницы. Пациентов осмотрят онкологи, которые специализируются на заболеваниях кожного покрова и гинекологии.

В частности, орловцы получат возможность проверить подозрительные образования на коже с помощью специального оптического оборудования — дерматоскопа. Также их проконсультирует врач Лусине Петросян.

Женщины смогут пройти осмотр у онкогинеколога Карины Деркос. Врач ждёт пациенток с соответствующими жалобами, а также тех, что уже стоят в онкодиспансере на учёте (для контрольных визитов). Кроме того, прийти на приём следует тем, кто просто давно не был у гинеколога, указали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Выезды онкологов проходят при постоянной поддержке благотворительного фонда «Содействие».

