Врачи орловского онкодиспансера проведут выездной приём

Он состоится 13 ноября.
Мероприятие проведут в Хотынецком районе на базе местной больницы. Пациентов осмотрят онкологи, которые специализируются на заболеваниях кожного покрова и гинекологии.
В частности, орловцы получат возможность проверить подозрительные образования на коже с помощью специального оптического оборудования — дерматоскопа. Также их проконсультирует врач Лусине Петросян.
Женщины смогут пройти осмотр у онкогинеколога Карины Деркос. Врач ждёт пациенток с соответствующими жалобами, а также тех, что уже стоят в онкодиспансере на учёте (для контрольных визитов). Кроме того, прийти на приём следует тем, кто просто давно не был у гинеколога, указали в Департаменте здравоохранения Орловской области.
Выезды онкологов проходят при постоянной поддержке благотворительного фонда «Содействие».
ИА «Орелград»