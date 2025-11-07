В Орле осудили директора ООО «Городское такси»

Это уголовное дело связано с ООО «Доверие».

Заводской районный суд установил, что в марте минувшего года обе компании принимали участие в аукционе. Коммерческие структуры должны были бороться за право проводить предрейсовые и послерейсовые медосмотры в одной из организаций. При этом представитель «Доверия» достиг незаконной договорённости с исполнительным директором «Городского такси».

Тот пообещал, что его компания не будет понижать цену — что обеспечит «Доверию» победу и заключение нужного контракта по высокой цене. В обмен на это исполнительный директор ООО незаконно получил 150 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Орловской области, суд признал его виновным в коммерческом подкупе (204 УК, часть 6). Наказанием стал штраф в 300 тысяч рублей. Кроме того, государство конфисковало средства, полученные в качестве незаконного вознаграждения.

Также орловца лишили права занимать управленческие должности в организациях — на один год.

