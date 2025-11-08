На Орловщине за год алкоголь подорожал на 15 процентов

Только два продукта питания оказались в регионе дешевле, чем год назад.

Как сообщает Орелстат, в сентябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги Орловской области повысились на 0,6 процента. Так, на продовольственные и непродовольственные товары они увеличились в среднем на 0,8 процента, а вот услуги за месяц подешевели на 0,04 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в сентябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5 процента. Для сравнения, в сентябре 2024 года данный индекс составлял 101 процент.

«В сентябре 2025 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 21 866,1 рубля в расчете на месяц, а условного (минимального) набора продуктов питания – 6529,1 рубля (снижение по сравнению с августом 2025 года на 0,4 и 2 процента соответственно)», – информирует Орелстат.

В среднегодовом исчислении в регионе подорожали практически все продукты питания и отнесенные к этой же категории напитки. Так, в январе-сентябре 2025 года в Орловской области на 26,5 процента подорожали рыбопродукты, на 21,4 процента – подсолнечное масло, на 20,6 процента – сливочное масло, на 17 процентов – молоко и молочная продукция, на 16,6 процента – хлеб и хлебобулочные изделия.

Кроме того, на 15,2 процента подорожали алкогольные напитки, на 13,9 процента – плодоовощная продукция, включая картофель, на 8,8 процента – мясо и птица, на 7,7 процента – макаронные изделия, на 1,4 процента – сахар-песок. По сравнению с январем-сентябрем 2024 года в Орловской области подешевели только куриные яйца – на 20 процентов и крупы, включая бобовые – на 0,5 процента.

ИА «Орелград»