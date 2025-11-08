Суд отказался признавать незаконным решение по «Орелводоканалу»

Соответствующий иск подавали чиновники администрации областного центра.

Арбитражный суд Орловской области отказал в удовлетворении иска, поданного управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. УМИЗ в судебном порядке пыталось оспорить решение и предписание регионального Управления Федеральной антимонопольной службы. Дело слушалось при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, а именно муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал».

Как уже рассказывал «Орелград», Орловское УФАС России еще в прошлом году провело мониторинг соблюдения органами власти установленного законом запрета на создание, в том числе путем реорганизации, унитарных предприятий или изменение видов их деятельности. В рамках мониторинга было установлено, что в нескольких районах муниципальные водоканалы вписали в свои уставы виды деятельности, не предусмотренные для них обновленным федеральным законом.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ основным видом деятельности МПП ВКХ «Орелводоканал» является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Однако, по мнению антимонопольного органа, летом 2023 года предприятие дополнило основной вид деятельности иными видами деятельности, не подпадающими под исключения, предусмотренные статьей 35.1 Закона о защите конкуренции.

Учредителем предприятия является управление муниципального имущества и землепользования. Распоряжением УМИЗ в 2023 году в устав «Орелводоканала» были внесены изменения. В частности, в нем появился такой вид деятельности, как проведение лабораторных исследований и измерений, включая отбор проб, питьевой, сточной и природной вод. Орловское УФАС выдало предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Так, УМИЗ было предложено в срок до 16 октября 2024 года «принять меры по прекращению осуществления МПП ВКХ «Орелводоканал» видов деятельности, которые осуществляются с нарушением антимонопольного законодательства».

В связи с неисполнением предупреждения в установленный срок приказом Орловского УФАС в отношении УМИЗ было возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В июле 2025 года УФАС признало УМИЗ нарушителем закона о защите конкуренции и выдало предписание, которое чиновники мэрии оспорили в судебном порядке. Антимонопольщики требовали исключить из устава водоканала такие виды деятельности, как: производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, деятельность стоянок для транспортных средств, деятельность в области инженерных изысканий, разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ, деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки, и пр.

Считая вынесенные решение и предписание незаконными, УМИЗ обратилось в арбитражный суд. По версии чиновников мэрии, не все дополнительные виды деятельности, указанные в уставе, были внесены в него после введения в действие нового законодательного запрета. Они указывали, что, например, испытательная лаборатория предприятия используется с 1999 года. А некоторые виды деятельности фактически были не внесены в устав дополнительно, а выполнялись и ранее; просто их привели в соответствие с обновленным классификатором.

Позиция УФАС заключалась в том, что действия УМИЗ по изменению видов деятельности (дополнению устава новыми видами деятельности, с точки зрения антимонопольной службы) «Орелводоканала» могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции на определенном рынке. На данный момент суд согласился с мнением антимонопольщиков, отказав УМИЗ в удовлетворении заявленных требований. Но на это решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»