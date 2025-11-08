Орловцам выдадут субсидии на плоды и ягоды

Право на получение господдержки имеют сельхозпроизводители.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление очередных субсидий. Деньги в данном случае положены на возмещение части затрат на производство продукции плодово-ягодных насаждений. Субсидирование за счет областного бюджета предусмотрено в рамках мер поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования. Результатом предоставления субсидий должна стать закладка новых многолетних насаждений, за исключением виноградников.

Заявки и документы департамент принимает в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». У участника отбора на едином налоговом счете должна отсутствовать или не превышать 30 тысяч рублей задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты разного уровня. Участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом или иноагентом, находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, не должен получать другие денежные средства из областного бюджета, выделяемые на поддержку производства продукции плодово-ягодных насаждений.

Проверка участников на соответствие требованиям осуществляется автоматически в системе «Электронный бюджет». Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Также они положены организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную или последующую промышленную переработку сельскохозяйственной продукции.

Победителями отбора получателей субсидий признают участников, включенных в рейтинг департаментом сельского хозяйства по результатам ранжирования поступивших заявок. Всего на субсидирование из областного бюджета на этот раз выделено 58,86 миллиона рублей. Победители конкурсного отбора заключат соглашения с департаментом, который проследит за целевым использованием средств субсидий.

ИА «Орелград»