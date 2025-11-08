В Ливнах проверили питание воспитанников детсада

Проверку провели специалисты городской КСП.

Контрольно-счетная палата города Ливны обнародовала информацию о результатах проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 комбинированного вида. Проверка коснулась расходования бюджетных и внебюджетных средств, направленных на питание и оплату труда в этом учреждении в 2024 году и прошедшем периоде 2025 года.

Проверяющие изучили бухгалтерские, распорядительные и другие документы по начислению и выплате заработной платы работникам учреждения, а также документы по расходованию бюджетных и внебюджетных средств, направленных на питание. По результатам проверки был выявлен ряд нарушений. В частности, установлены нарушения правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

«Установлены нарушения при начислении заработной платы работникам учреждения и иные нарушения, – следует из отчета городской КСП. – По результатам проверки в адрес заведующей МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида направлено представление. Копия акта проверки направлена главе города и председателю Ливенского городского Совета народных депутатов».

Напомним, ранее Контрольно-счетная палата города Орла при проверке МБДОУ – центр развития ребенка – детский сад №56 вскрыла неправомерные расходы на оплату труда с начислениями, которые составили 580,6 тысячи рублей. Здесь КСП учла неправомерное совместительство с превышением месячной нормы рабочего времени, установление стимулирующих надбавок за исполнение должностных обязанностей и др.

Неправомерное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оплату труда работников, сверх норматива в 2024 году и за первое полугодие 2025 года составило 372,3 тысячи рублей. Также КСП сообщала, что при организации питания воспитанников сада не соблюдались нормы по минимальным среднесуточным наборам пищевой продукции, установленные СанПин. Причем нормы не соблюдались практически по всему перечню пищевой продукции, в связи с чем «дети существенно недополучали большую часть продуктов перечня».

ИА «Орелград»