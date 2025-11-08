Орловское хлебоприемное предприятие крупно оштрафовали

Штраф начислили за нарушение безопасности эксплуатации объекта.

Дело об административном правонарушении, возбужденное по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ, рассмотрел Залегощенский районный суд. Оно было заведено по итогам внеплановой выездной проверки общества с ограниченной ответственностью «Залегощенское хлебоприемное предприятие». Проводилось контрольное мероприятие в сентябре 2025 года. Проверяющие посетили опасный, с точки зрения закона, производственный объект, а именно механизированный склад бестарного напольного хранения. Расположен этот склад на территории поселка Залегощь.

Как пояснили в пресс-службе суда, в ходе проверки были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, создающие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. А именно: на предприятии не определены сроки безопасной эксплуатации зерносушилок. К такому выводу проверяющие пришли потому, что на момент проверки у хлебоприемного предприятия отсутствовало положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

«Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана, обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа», – пояснили в пресс-службе Залегощенского районного суда.

Изучив представленные материалы, суд решил, что вина юридического лица в совершении инкриминируемого ему правонарушения подтверждена в полном объеме. Залегощенское ХПП было признано виновным в совершении административного правонарушения и получило административный штраф в размере 100 000 рублей. Однако предприятие имеет возможность отбиться от штрафа, поскольку постановление суда первой инстанции еще не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»