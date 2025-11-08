В Орле обновили бюджет

Изменения в главный финансовый документ внесли депутаты.

Обновленный бюджет начал действовать в Орле. Изменения в него в очередной раз внесли депутаты Орловского горсовета, рассмотревшие проект, внесенный в парламент мэрией. В новой редакции изложены основные характеристики. Так, общий объем доходов бюджета города Орла на 2025 года увеличили примерно на 8 миллионов рублей. Теперь он запланирован в размере 14,294 миллиарда рублей. Из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составит 10,274 миллиарда рублей. Это означает, что Орел остается глубоко дотационным городом.

Общий объем расходов бюджета города Орла увеличился на ту же сумму, что и доходы, и теперь составит 15,543 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета на 2025 год запланирован в сумме 1,248 миллиарда рублей, что составляет 31,1 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2026 года депутаты горсовета утвердили в сумме 2,818 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0 рублей.

Также парламентарии в новой редакции согласовали основные характеристики бюджета на плановый двухлетний период. Так, прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Орла на 2026 год – 12,002 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – 8,07 миллиарда рублей; и на 2027 год – 11,297 и 7,184 миллиарда рублей соответственно.

Общий объем расходов на 2026 год запланирован в сумме 12,028 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 11,323 миллиарда рублей. Городские власти, похоже, рассчитывают на то, что долг областной столицы в ближайшие годы расти не будет. По крайней мере, верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2027 года и на 1 января 2028 года утвержден в одинаковом размере – 2,818 миллиарда рублей. То есть он не вырастет по сравнению с текущим пределом.

ИА «Орелград»