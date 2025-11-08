Штаб драгунского полка получит зоны охраны

Здание в историческом центре будут охранять по-новому.

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором размещался штаб 17 гусарского (51 драгунского) Черниговского полка», успешно прошел процедуру государственной историко-культурной экспертизы. Речь идет о здании, расположенном в историческом центре города Орла, на улице Московской, 29. Проект был разработан специалистами компании «Горпроект» в 2025 году. По мнению экспертов, он соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Эксперты выдали положительное заключение, но теперь слово за областными властями, которым предстоит утвердить проект официально. Дом, в котором размещался штаб 17 гусарского (51 драгунского) Черниговского полка» является объектом культурного наследия регионального значения. Такой статус ему был придан в 1993 году решением Малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов. В настоящий момент для этого объекта установлена только защитная зона на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника. Проект зон охраны ранее для него не разрабатывался.

А первым в своем роде проектом эксперты рекомендовали установить: – охранную зону (ОЗ) и зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2). Границы зон охраны будут установлены с учетом не только уже сложившегося историко-культурного ландшафта, но и на основе планировочной и композиционной связи прилегающих памятнику территорий. В границах охранных зон будут введены определенные ограничения, в том числе по использованию земельных участков. Например, в границах ОЗ планируется ввести запрет на строительство капитальных объектов и утвердить условия проведения работ по содержанию территории.

Согласно исторической справке дом на Московской был заложен в 1858 году почетным гражданином города Орла купцом Перелыгиным, по проекту архитектора Ефимова. Купцы Перелыгины основали в Орле литейное производство, они производили ограды, молотки, гири и многое другое. Дом №29 и сейчас украшают кованные балкон и карниз, которые были произведены на предприятии Перелыгиных. Это была лучшая реклама того времени.

Первоначально была возведена центральная часть дома Перелыгиных в два этажа. Есть мнение, что в 1877 году по проекту архитектора Тибо- Бриньоля здание предполагалось дополнить двумя симметричными крыльями справа и слева. Но в результате к особняку пристроили только одно, правое крыло. В 1864-1883 годах в здании размещался Городской общественный банк. В 1887 году дом перешел во владение к инженеру-капитану Шиловскому. А в период с 1896 по 1914 годы в нем находился штаб 51-го драгунского (с 1909 года — 17-го гусарского) Черниговского полка.

«Его шефами были сестра императрицы, Великая княгиня Елизавета Федоровна (1864-1918), причисленная после смерти к лику Святых и в 1909-1911 гг. брат императора, Великий князь Михаил Александрович (1878-1918), неоднократно посещавшие Орел, – говорится в акте экспертизы. – После 1914 года в доме размещалась Орловская конвойная команда, во время гражданской войны — госпиталь, затем – пекарня».

ИА «Орелград»