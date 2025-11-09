Бюджетным учреждениям стандартизировали плату за образование

Новые правила оказания платных услуг утвердили областные власти.

Департамент образования Орловской области утвердил порядок определения платы для граждан и юридических лиц за услуги и работы, относящиеся к основным видам деятельности областных государственных казенных учреждений при осуществлении приносящей доход деятельности. Речь идет об учреждениях, подведомственных указанному департаменту. Новый порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждений, не являющихся основными в соответствии с их уставами.

«Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования цен на платные услуги, – говорится в документе. – Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу».

Каждое учреждение вправе утверждать цены на платные услуги только по согласованию с региональным департаментом образования. А стоимость платных услуг определяется по целому ряду специально разработанных формул, на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. Кстати, определению цены в приказе департамента посвящен самый большой раздел.

Из него следует, например, что цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги с учетом спроса на нее, требований к ее качеству, а также с учетом расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги. Причем расходы учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.

К первым относятся затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги, и используемые при этом материальные запасы. Ко вторым: хозяйственные расходы, оплата услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, обслуживание и ремонт объектов, расходы на уплату налогов, кроме налогов на фонд оплаты труда, амортизация зданий, сооружений и других основных фондов.

По данным Орелстата, в августе 2025 года в Орловской области было оказано платных услуг в сфере образования на общую сумму 483,5 миллиона рублей, что на 9 процентов меньше показателя августа 2024 года. Однако по сравнению с июлем 2025 года сумма оказанных платных образовательных услуг в регионе увеличилась в 1,8 раза. За январь-август 2025 года объем платных образовательных услуг увеличился на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

ИА «Орелград»