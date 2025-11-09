Орловским аграриям дадут 124 миллиона рублей на страховку

Областные власти поддержат систему сельскохозяйственного страхования.

Департамент сельского хозяйства Орловской области дал старт отбору на предоставление субсидий, призванных компенсировать аграриям часть их затрат на сельскохозяйственное страхование. Финансирование обеспечивается по линии проекта поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования. Заявки от соискателей будут принимать по 24 ноября 2025 года в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Победителями отбора получателей субсидий признаются участники, включенные в рейтинг, сформированный департаментом по результатам ранжирования поступивших заявок. Всего на субсидирование в рамках объявленного отбора из областного бюджета выделено 124,138 миллиона рублей. По условиям субсидия перечисляется департаментом на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя на расчетный счет страховой организации.

Субсидии положены сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Государство за бюджетный счет помогает им оплатить затраты на страхования, например, на случая гибели урожая – страховки оформляются на случаи утраты сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений. Факт гибели посадок должен быть подтвержден актом специальной комиссии.

Субсидии не дадут тем аграриям, которые в прошлом году привлекались к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения. При страховании урожая договор должен быть заключен в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур либо посадок многолетних насаждений на всей площади земельных участков в Орловской области.

А при страховании сельскохозяйственных животных договор должен быть заключен в отношении всего имеющегося у хозяйства поголовья, одного или нескольких видов, и на срок не менее одного года. Господдержка также касается договоров сельскохозяйственного страхования рисков гибели объектов товарной аквакультуры, то есть товарного рыбоводства.

