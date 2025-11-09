Суд отменил огромный штраф для орловского ИП

Наказание для нарушителя заменено простым предупреждением.

Довольно успешно завершился для бизнес-леди из Орловской области процесс по ее иску, поданному к Приокскому межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. ИП оспорила постановление надзирающего органа по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.41.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Причем предпринимательница оспаривала не сам факт нарушения, а размер назначенного ей наказания.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, оспариваемым постановлением ИП была привлечена к административной ответственности по статье 8.41.1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей. Наказали ее за несвоевременность внесения экологического сбора. Из постановления следует, что протокол об административном правонарушении был составлен в сентябре 2025 года. ИП тогда представила расчет экологического сбора за 2024 год на сумму 17,61 рубля в своем личном кабинете природопользователя.

Затем она оплатила сумму экологического сбора в указанном размере, но чиновники посчитали, что сделала она это с нарушением требований законодательства РФ. Выразилось оно в пропуске срока оплаты экологического сбора на 15 дней. Обращаясь в арбитражный суд, орловчанка просила заменить административный штраф на предупреждение. По ее мнению, назначенный штраф в четверть миллиона рублей за опоздание с уплатой 17 рублей экологического сбора – наказание, несоразмерное с правонарушением.

Суд установил, что бизнес-леди действительно опоздала с оплатой экологического сбора за 2024 год. Следовательно, в ее действиях имеется состав административного правонарушения. Но указал суд и на то, что наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение, если правонарушение совершено впервые и отсутствуют причинение вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, имущественный ущерб.

Рассматривавший дело региональный арбитраж пришел к выводу, что сумма наложенного штрафа в 250 тысяч рублей несопоставима с размером просроченного сбора, который составляет 17,61 рубля. Постановление чиновников было признано незаконным, и суд назначил ИП вместо штрафа административное наказание в виде предупреждения, как она и просила.

ИА «Орелград»