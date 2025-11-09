В Орле объяснили, что делать с «кредитом, которого не было»

Надо сохранять бдительность и опираться на судебную практику.

Орловское региональное отделение Ассоциации юристов России выступило с очередными правовыми разъяснениями. Напомним, публикуются они в рамках проекта «Правовая защита без границ», который реализуется при поддержке департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области. В новой публикации орловские юристы объясняют, что делать человеку с кредитом, которого он не брал. Таких случаев уже немало, кредиты оформляют аферисты, получающие доступ к мобильным приложениям банков.

Бывает, что гражданину приходится отвечать по кредиту, который за него взяли мошенники. В связи с этим орловские юристы рекомендуют обратить внимание на важную правовую позицию, сформированную Верховным Судом РФ, а также помнить о ключевых мерах безопасности. Речь идет об Определении Верховного Суда РФ № 46-КГ23-6-К6, которое содержит ключевые выводы для защиты прав граждан, чьи персональные данные были использованы мошенниками.

Фабула дела такова: «Банк обратился в суд с иском о взыскании задолженности по кредитному договору с гражданки (ответчика), – следует из публикации. – В ходе разбирательства было установлено, что договор был заключен дистанционно через мобильное приложение банка неустановленными лицами без ведома и воли самой ответчицы. Полученные денежные средства были моментально переведены на счет третьего лица в другом банке. Первоначальные судебные инстанции удовлетворили требования банка, однако Верховный Суд признал такой подход ошибочным».

Верховный Суд РФ указал, что в силу статьи 153 Гражданского кодекса РФ, сделка — это волевое действие. Если гражданин не выражал свою волю на заключение договора, то о совершении сделки от его имени говорить нельзя. Во-вторых, кредитный договор, заключенный от имени клиента в результате обмана или иных неправомерных действий третьих лиц с использованием мобильного приложения банка, является ничтожным, согласно пункту 2 статьи 168 ГК РФ. В-третьих, доводы ответчика о том, что договор был заключен без его участия неустановленным лицом, подлежат обязательной оценке суда. Банк, в свою очередь, должен доказывать надлежащее заключение договора и наличие воли заемщика.

«Если вы столкнулись с требованием банка погасить кредит, который вы не оформляли, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма: 1. Немедленно подайте заявление в правоохранительные органы о факте мошенничества с использованием ваших персональных данных. Полученный документ о принятии заявления будет являться ключевым доказательством для суда. 2. Подготовьте мотивированные возражения на иск банка, ссылаясь на ст. 153, 168 ГК РФ и приведенную практику Верховного Суда. 3. Требуйте признания кредитного договора ничтожным, так как он не соответствует основам правопорядка и был заключен без вашего волеизъявления», – советуют орловские юристы.

Также они напоминают, что основным инструментом мошенников являются персональные данные и средства доступа к банковским приложениям. Поэтому никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя пересылать коды из смс-сообщений. Нельзя никому сообщать пароли для доступа в банковские приложения и данные банковской карты. «Банк, служба безопасности, правоохранительные органы или техподдержка никогда не спрашивают эти данные. Любой звонок или сообщение с подобной просьбой — это вероятно признак мошенничества», – подчеркивают юристы.

ИА «Орелград»