Экс-сотрудника орловского УФСИН будут судить за ДТП с четырьмя погибшими

10.11.2025 | 14:17 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Дело передано в суд.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Об этом сообщили в орловском управлении Следственного комитета России.

Обвиняемый – бывший сотрудник исправительной колонии №6 (расположенной в Кромском районе в посёлке Шахово). Ему вменяют статью 264 УК, часть 5 (случайное нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть двоих или более человек).

ДТП произошло 22 августа текущего года на трассе «Крым». Как установило следствие, на тот момент действующий сотрудник УФСИН, двигаясь «с небезопасной скоростью», допустил выезд на встречную полосу. Итогом стало столкновение.

В аварии погибли четверо (в том числе двое сотрудников УФСИН). Ещё один человек выжил, однако его здоровью оказался причинён тяжкий вред.

Дело рассмотрит Кромской районный суд.

ИА «Орелград»


