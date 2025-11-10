«Земельные» штрафы в Орле могут достичь 500 тысяч рублей

Власти города предлагают ввести новый вид административной ответственности.

Как сообщила пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, на заседании, прошедшем под председательством спикера Владимира Негина, депутаты поддержали предложение мэра города о внесении законодательной инициативе в Орловский областной Совет народных депутатов. Она предусматривает введение административной ответственности за проведение земляных работ без разрешения или с нарушением установленных сроков.

Инициатива затрагивает широкий спектр работ: прокладка коммуникаций (трубы, кабели и прочие подземные работы), ремонт дорог и тротуаров (масштабные и локальные работы по восстановлению дорожного покрытия), любые другие работы, связанные с разработкой грунта, от мелких до крупных строительных проектов, уточнили в пресс-службе городского парламента.

Соответствующие поправки городские депутаты предлагают внести в главу 6 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения». Она может быть дополнена статьей 6.6. Предлагается установить следующие административные штрафы за работы без разрешения: для граждан – в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; для юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. А за невосстановление в срок, установленный органом местного самоуправления, нарушенного благоустройства территории в месте производства земляных работ, а также за нарушение срока производства земляных работ, установленного в разрешении на их проведение, штраф для юридических лиц будет варьироваться от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

«Под разрешением (ордером) на производство земляных работ понимается документ, выдаваемый органом местного самоуправления муниципального образования муниципального округа, городского округа, поселения в границах муниципального образования муниципального района в Орловской области, который является основанием для проведения земляных работ на определенной территории в определенный период времени и устанавливает требования к их проведению», – говорится в пояснительной записке к инициативе.

Авторы идеи провели анализ практики и выяснили, что у большинства регионов правонарушение, выразившееся в нарушении порядка производства земляных работ, уже выделено в отдельный состав административного правонарушения. Например, в законе «Об административных правонарушениях на территории Брянской области» имеется статья 17 «Несвоевременное или некачественное восстановление асфальтового покрытия, газонов, зеленых насаждений, дорожного и дворового оборудования, поврежденных в ходе проведения работ». А в законе «Об административных правонарушениях в Тульской области» есть статья 8.5 «Самовольные разрытия» и статья 8.6. «Невосстановление благоустройства территории после производства строительных, земляных и дорожных работ».

«Принятие соответствующего решения Орловским областным Советом народных депутатов по предложенному проекту закона не повлечет отрицательных социально-экономических и иных последствий, – говорится в пояснительной записке. – Следствием его принятия будет преодоление негативных последствий и восстановление уровня правовой защиты частных и публичных интересов, в обеспечении, в первую очередь, комфортной, безопасной и привлекательной городской среды. Размеры штрафных санкций, предлагаемых законопроектом, установлены с учетом социальной направленности и характера правонарушения, определенного вводимой нормой».

