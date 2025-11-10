На Орловщине тоже будут привлекать резервистов к охране объектов

Однако пока всё находится в стадии подготовки.

Такой комментарий в правительстве нашего региона дали порталу «Орловские новости».

«Действительно, такая подготовительная работа в Орловской области ведётся, но пока нет регионального нормативного акта. Поэтому всё в стадии подготовки», – указал источник издания.

Ранее стало известно, что в ряде регионовх начался набор добровольцев (из числа граждан, находящихся в резерве) в подразделения, которые будут привлекаться к защите критически важных объектов. Закон, позволяющий делать это, был подписан президентом 4 ноября.

По данным «Коммерсанта», такая работа ведётся в 19 субъектах. Орловская область среди них не указывается. Однако в списке есть наши соседи — Тульская, Курская и Брянская области.

Отметим, что в последних двух субъектах (а также в Белгородской области) ещё в минувшем году создавались отряды БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны), которые подчинялись местным властям и выполняли похожие задачи.

ИА «Орелград»