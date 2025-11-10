В Орловской области на летний отдых детей потратили 282 млн рублей

Обошлось без ЧП, случаев массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений.

Доклад об итогах оздоровительной кампании прозвучал 10 ноября на совещании в администрации региона. Член правительства Орловской области – руководитель департамента образования Татьяна Патова сообщила, что работали десять стационарных учреждений с круглосуточным режимом пребывания, 245 лагерей – с дневным, один палаточный лагерь-спутник. За три месяца удалось охватить всеми организованными формами оздоровления, отдыха и занятости 84 877 детей. Это на 797 детей больше, чем в прошлом году. Активными малозатратными формами отдыха заняли 61 883 ребенка. Это больше почти на тысячу.

По словам Татьяны Патовой, особое внимание уделялось организации отдыха детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, состоят на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«В текущем году был положительный опыт. Важным условием реализации программы профильной смены являлось именно то, что подростки, которые состоят на различных видах учета, были задействованы с детьми, которые являются активистами в «Движении первых».

В этом году также особое внимание при организации работы лагерей было уделено разработке и внедрению современных воспитательных программ по профессиональному самоопределению, формированию патриотизма и туристско-краеведческой деятельности. Впервые были реализованы смены: «Равнение на Героев» – посвящены защитникам Отечества, «На спортивной волне», волонтерская смена «Доброволец», экологическая смена «Зеленая планета».

На организацию летней оздоровительной кампании 2025 года из бюджетных и внебюджетных источников израсходовано 282,73 миллиона рублей. Органами местного самоуправления проводится большая организационная работа и в целом сохранены показатели 2024 года по объему финансирования и количеству охвата детей.

«Можно отметить плодотворную системную работу по организации оздоровительной кампании в городах Орел, Ливны, Мценск, Орловском муниципальном округе, Болховском, Верховском, Глазуновском, Кромском, Ливенском и Мценском районах», – сказала Патова.

Педагогический и медицинский состав оздоровительных учреждений был укомплектован на 100% в соответствии с их наполняемостью, заверила глава департамента. Сотрудники прошли необходимое обучение и обязательные медицинские осмотры.

«В период летней оздоровительной кампании не отмечено случаев массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений и чрезвычайных ситуаций», – проинформировала Татьяна Патова.

ИА “Орелград”