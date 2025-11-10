Работа орловской осужденной вышла в финал конкурса «Канон»

Она была признана лучшей по итогам регионального этапа.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, работа орловской осужденной, занявшая первое место на региональном этапе конкурса «Канон», будет представлена на финальном этапе конкурса в Москве. Речь идет о конкурсе православной живописи, который ФСИН России проводит совместно с Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению Русской Православной Церкви. Проводится он по трем номинациям: «Храмовая икона», «Аналойная икона» и «Домашняя икона». Участники представляют работы, посвященные духовным образам и событиям.

«Конкурс проходит в рамках ежегодного Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением», – уточнили в пресс-службе УФСИН. – В состав экспертной комиссии вошли сотрудники аппарата Управления, а также священнослужители, окормляющие исправительные учреждения УФСИН России по Орловской области. Члены жюри тщательно изучили представленные шесть иконописных произведений и определили победителя».

Автором занявшей первое место работы является осужденная, отбывающая наказание в женской исправительной колонии №6, расположенной в поселке Шахово Кромского района. Второе место жюри присудило работе осужденного из исправительной колонии № 5 общего режима, расположенной в поселке Нарышкино, третье место – работе осужденного из исправительной колонии № 2, расположенной в городе Ливны.

«Подводя итоги, помощник начальника УФСИН по работе с верующими протоиерей Сергей Крючков отметил, что участие в подобных мероприятиях дает возможность осужденным выразить положительные эмоции и приобщиться к творчеству, что способствует их духовному и личностному развитию, благоприятно влияет на процесс ресоциализации и социальной адаптации», – добавили пресс-службе УФСИН.

ИА “Орелград”